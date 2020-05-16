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У Львові попрощалися з загиблим на Донбасі Андрієм Супріганом: фото

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У Львові попрощалися з Андрієм Супріганом
У Львові попрощалися з Андрієм Супріганом / колаж 24 каналу

У Львові та Буську, що у Львівській області, попрощалися з 30-річним майором Андрієм Супріганом. Він загинув 13 травня у Краматорську під час планових занять за нез'ясованих обставин.

Про прощання з українським військовим повідомив голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

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Співчуття рідним та близьким, це невимовна втрата для всієї великої української родини. Війна забирає найкращих. Вічна пам`ять Герою!
– написав голова ОДА.

Андрій Супріган
Андрій Супріган на Донбасі / фото ліцею імені Героїв Крут

Спершу прощання провели у Буську, де проживає родина загиблого бійця, а потім відбулася панахида й у Львові – у гарнізонному храмі святих Петра і Павла.

Андрій Супріган, похорон
Прощання з Андрієм Супріганом у гарнізонному храмі Львова / фото Максим Козицький

Поховали загиблого бійця у Львові на Личаківському кладовищі – одному з найстаріших у Європі, де нині спочивають десятки українських героїв.

Андрій Супріган, похорон
Поховали Андрія Супрігана на Личаківському кладовищі у Львові / фото Максим Козицький

Що відомо про Андрія Супрігана?Сам військовий родом з Львівщини, його родина мешкає у Буську. Майору, випускнику Львівського ліцею імені Героїв Крут було всього 30 років.

Він брав участь у російсько-українській війні на Донбасі. Зокрема, захищав Україну у Дебальцевому, Широкіному та Верхньоторецьку.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Львова Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Новини України
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