Жорсткий ультиматум Кремлю: чому Лавров зірвався на Трампа і заскиглив через українські ракети

Добирався туди очільник російського МЗС буквально три дні полем і два дні лісом, але замість тріумфу отримав холодний душ. З ним ніхто навіть фотографуватися не захотів – світові лідери гидують стояти поруч із воєнним злочинцем, як це було свого часу в Індії. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Проте найпоказовішим став той словесний зрив, який Лавров влаштував безпосередньо на адресу Сполучених Штатів і персонально Дональда Трампа. У Москві відчули повну безкарність і вирішили, що тепер можуть диктувати власні правила Білому дому.

Ляпас для Трампа та крах "дизельних" ілюзій

Поки Дональд Трамп продовжує публічно повторювати мантру про те, що мирна угода неймовірно близька, а між сторонами нібито зникає прірва ненависті, із Кремля йому прилітає черговий дзвінкий ляпас.

Лавров прямо заявив, що жодного прориву у відносинах зі Сполученими Штатами немає і бути не може. Ба більше, Москва демонстративно витерла ноги об так звану "дизельну угоду", якою у Вашингтоні намагалися збити внутрішні ціни на пальне.

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Російська верхівка відверто насміхається над спробами американців вибудувати конструктивний діалог. Лавров без сорому каже: нам начхати на ваші труднощі з реалізацією пального, це виключно проблеми Трампа.

У російському інформаційному просторі американського політика вже відверто списують із рахунків, називаючи кульгавою качкою ще до будь-яких серйозних рішень. Це класична поведінка Москви: щойно ти робиш їм крок назустріч, вони сприймають це як слабкість і вимагають капітуляції.

Ультиматуми Лаврова та страх перед українською далекобійністю

Ключовий ультиматум, який пролунав зі стенограми виступу Лаврова, звучить показово й максимально розмито: "Для нас неприйнятно, щоб Україна становила військову загрозу законним інтересам безпеки Росії". Під це цинічне формулювання агресор намагається підігнати абсолютно все – від вимоги повної демілітаризації нашої держави до спроби заблокувати будь-які контакти Києва із західними партнерами.

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Але за цим напускним кам'яним обличчям ховається панічний страх. Лавров раптом почав відкрито бідкатися через заяви Володимира Зеленського про розбудову власного українського ракетного потенціалу. Головний російський дипломат на весь світ скаржиться, що Україна отримує й виробляє дедалі далекобійніші ракети, здатні бити по стратегічних військових об'єктах у глибині російської території – аж до самого Сибіру.

Коли кремлівські посіпаки починають публічно переживати за власні тили в Сибіру, це найкраще свідчення того, що наші удари досягають мети. У Москві раптом усвідомили: війна повернулася безпосередньо в їхні домівки, і жоден ядерний шантаж уже не діє як надійний щит.

Екстрене послання: що європейські лідери передали Путіну

Паралельно з цим дипломатичним цирком розгортається надзвичайно важлива лінія комунікації між Європою та Москвою. Нещодавні телефонні дзвінки європейських лідерів – прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба – викликали чимало пересудів. Проте в українському МЗС чітко розставили крапки над "і": це були повністю скоординовані контакти, під час яких Путіну передали консолідовану позицію Володимира Зеленського.

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Європейці не вели сепаратних переговорів за нашою спиною. Вони виступили єдиним фронтом, аби безпосередньо в бункер донести конкретні рамки можливої деескалації та чіткі червоні лінії України.

Реакція російського керівництва на ці дзвінки викриває повний хаос у їхніх головах. Спочатку Дмитро Пєсков метушливо заявляє: нехай дзвонять і Макрон, і Мерц, і Стубб – ми візьмемо слухавку. А вже за мить помічник диктатора Юрій Ушаков хамовито відрізає, що Європа може хіба що купити квиточок на гальорку, але за стіл переговорів її нібито ніхто не пустить.

Ця невпевненість і постійна зміна риторики доводять одне: Кремль не розуміє, як реагувати на європейську згуртованість. Росіяни марно сподіваються, що зможуть винести європейський континент за дужки переговорного процесу і домовитися виключно з Вашингтоном.

Україна диктує умови від імені всієї Європи

Ми повинні раз і назавжди пояснити російським пропагандистам одну фундаментальну річ: Україна – це і є Європа. На будь-яких майбутніх майданчиках саме наша держава представляє інтереси європейської безпеки. Навіть якщо за столом фізично не сидітимуть представники окремих столиць, позиція європейського континенту лунатиме саме з українських вуст.

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Поки кремлівські речники танцюють свої інформаційні танці, справжній діалог визначається зовсім іншими факторами. Скільки б Лавров не сипав погрозами на міжнародних самітах, реальність диктують закрите небо над Москвою, нафтопереробні заводи, що палають у Новокуйбишевську чи Башкортостані, та постійні тривоги в Шереметьєво і Внуково. Російська нахабність зникає рівно в той момент, коли палає їхня власна логістика. Переговори стануть можливими не через ультиматуми Лаврова, а тоді, коли агресор захлинеться від ціни розв'язаної ним війни.