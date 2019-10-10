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      Ляпіна була незручною людиною для влади, – Єрмолаєв

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      Андрій Єрмолаєв
      Андрій Єрмолаєв / radiosvoboda.org

      Резонансне звільнення голови державної служби Ксенії Ляпіної показало, що нова влада не готова слухати аргументовану критику.

      Про це заявив політолог, керівник стратегічної групи "Софія" Андрій Єрмолаєв.

      "Ксенія Ляпіна, на мою думку, – один з досвідчених державників. Але вона належить до категорії людей незручних. Це складні люди. Завжди зі своєю думкою, за словом у кишеню не полізуть. Я дивлюся за поведінкою нового режиму, незважаючи на демонстровану відкритість, любов до селфі, незручних людей вони не люблять. Вони не знають, як з ними бути. Вони звикли говорити самі. Тому їм складно слухати інших, які володіють словом, та ще й аргументованим", – заявив Єрмолаєв.

      За словами Єрмолаєва, звільнення Ляпіної можна навіть не намагатися пояснити результатами її роботи, швидше, тут значно впливають внутрішні течії при владі.

      "Багато подій, пов'язаних з ухваленням рішень, підготовкою проєктів, їх поясненням, кадрові рішення – пов'язані вже з якимись дрібними внутрішніми інтригами. Немає сенсу шукати якісь складні пояснення. Швидше за все, хтось просто в новому складі Кабміну, як раніше говорили, "підсидів" пані Ляпіну. Ну, а повідомили про це у Фейсбуці", – заявив Єрмолаєв.

      Як повідомлялося раніше, про своє звільнення Ксенія Ляпіна дізналася з Фейсбуку міністра економіки України Тимофія Милованова. До тексту про звільнення Ляпіної Милованов додав фотографію статті, в якій Ляпіна критикувала міністра.

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      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України
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