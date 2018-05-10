Ляшка спіймали за неетичним заняттям під час футбольного матчу у Дніпрі: відео

Нардеп України, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко відвідав 9 травня у Дніпрі футбольний матч "Динамо" - "Шахтар", де повболівав за гравців останньої команди. При цьому політик поводився не надто культурно.

Про це свідчить відповідне відео, яке у Facebook опублікував журналіст Василь Крутчак.

Так, на кадрах видно, як Ляшко лузгає насіння і кидає лушпиння собі під ноги.

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"Жере насіння, як дикун, і лушпиння випльовує не в пакет, а тупо під ноги", – написав журналіст.