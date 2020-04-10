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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ляшко розповів, скільки людей з коронавірусом в Україні перебувають у критичному стані

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      Віктор Ляшко про статистку хворих на COVID-19 в Україні / ukrinform.ua

      За останню добу через інфікування COVID-19 до лікарень потрапили 75 людей, з них – двоє дітей. При цьому 5 з цих хворих – у критичному стані, тож перебувають на підтримці апаратів штучного дихання.

      Як заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, загалом за добу було лабораторно підтверджено 311 випадків зараження коронавірусом.

      Внаслідок спалаху COVID-19 в Україні у лікарнях перебувають 923 особи, з них 42 хворих – це діти.

      Він додав, що з усіх 2 203 випадків зараження коронавірусом, у критичному стані перебувають 43 людини. Саме ці пацієнти перебувають у критичному стані потребують реанімаційних заходів.

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      Теги: Новини України
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