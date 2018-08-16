Люди купують одяг заради фото у соцмережі, а потім повертають назад: результати дослідження

Стало відомо, що у сьогодення все частіше люди купують одяг лише заради фото у новому образі для соціальних мереж, особливо для Instagram. Опублікувавши бажану світлину, покупець поспішає у магазин і повертає одяг.

Про цю стратегію пише компанія Barclaycard.

Читайте також: Порушення психіки або Snapchat-дисморфія: молодь робить пластику, щоб виглядати, наче з фільтром

У результаті проведеного дослідження з'ясувалося, що приблизно один з 10 покупців у Великобританії (тобто 9%) купує одяг для того, щоб лише сфотографувати "аутфіт дня" для соціальних мереж.

Допис, поширений користувачем @milano_streetstyle 11 Сер 2018 р. о 9:01 PDT

Після чого одяг тут же повертають назад в магазин.

Допис, поширений Fashionaddict (@fashiongoalsz) 8 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Barclaycard, опитавши 2000 осіб, дізналися, що найчастіше це роблять люди 35-44 років. Що цікаво, переважно – це чоловіки (зокрема, підлітки, які складають більшу частину аудиторії соцмереж).

Допис, поширений MEN'S FASHION & STYLE (@mensfashions) 14 Сер 2018 р. о 8:00 PDT

Дослідження довело, що зараз є популярною політика деяких онлайн-магазинів "примір, а потім заплати" саме серед тих, хто хоче зробити красиві фото для соціальних мереж, а потім відправити одяг назад.