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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Люди купують одяг заради фото у соцмережі, а потім повертають назад: результати дослідження

602 Читать новость на русском
Mariagrazia Ceraso
Mariagrazia Ceraso / Instagram

Стало відомо, що у сьогодення все частіше люди купують одяг лише заради фото у новому образі для соціальних мереж, особливо для Instagram. Опублікувавши бажану світлину, покупець поспішає у магазин і повертає одяг.

Про цю стратегію пише компанія Barclaycard.

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У результаті проведеного дослідження з'ясувалося, що приблизно один з 10 покупців у Великобританії (тобто 9%) купує одяг для того, щоб лише сфотографувати "аутфіт дня" для соціальних мереж.

Після чого одяг тут же повертають назад в магазин.

Barclaycard, опитавши 2000 осіб, дізналися, що найчастіше це роблять люди 35-44 років. Що цікаво, переважно – це чоловіки (зокрема, підлітки, які складають більшу частину аудиторії соцмереж).

Дослідження довело, що зараз є популярною політика деяких онлайн-магазинів "примір, а потім заплати" саме серед тих, хто хоче зробити красиві фото для соціальних мереж, а потім відправити одяг назад. 

 

Теги: Стиль і мода LifeStyle Instagram Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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