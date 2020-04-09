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      Люди можуть втрати все, – Фурса назвав страшні наслідки дефолту в Україні

      - Читать новость на русском
      Сергій Фурса / 24 канал

      Через коронавірус українська економіка зараз в дуже критичній ситуації. І якщо ми не отримаємо підтримки від МВФ, то на українців чекають скрутні часи.

      Нині стоїть питання політичної волі, бо наразі президент хоче і домовитись з МВФ та отримати гроші, і не посваритись з Ігорем Коломойським. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів економіст Сергій Фурса.

      До слова Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати

      "Україні вдалось пройти кризу попередніх років за допомогою підтримки МВФ, тому якщо її зараз не буде, то буде жорсткіший сценарій для українців – і з курсом гривні, і з втратою робіт", – зазначив Фурса.

      Дефолт – це дуже боляче для будь-якої людини, якщо ти, звісно, не Ігор Коломойський, і не людина, яка працює на нього. Тобто це можливість втратити все, що людина має і неможливість знайти роботу, це зламані долі, тому що кар'єри будуть зруйновані,
      – додав він.

      Довідка. МВФ готова перерахувати гроші Україні лише після того, як вона виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон. Щодо останнього, то прихильники Коломойського у Раді всіляко намагаються блокувати його ухвалення, і внесли понад 16 тисяч правок.

      криза в Україні
      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Що таке дефолт?Це неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов'язання та інші умови договору позики. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Транш МВФ Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Дефолт Дефолт в Україні
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