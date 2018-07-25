Люди не повинні погоджуватися на "гроби на колесах", – Омелян про нові правила перевезення

Про нові правила перевірки перевезення пасажирів та боротьбу з тіньовими перевізниками – у програмі "Що це було" розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

– Ми в квітні розробили нові правила перевезення пасажирів, а потім погодили їх на Кабміні. З цього року ми маємо абсолютно прозору систему отримання міжобласних маршрутів – за системою заяв. Перевізнику просто потрібно зібрати певний пакет документів, якщо у нього є техніка, досвід роботи та бажання їздити.

Зараз у зв’язку з трагічними подіями, ми можемо навести порядок. Люди почали вимагати свої права, вони хочуть їздити у комфортному та безпечному транспорті, а не погоджуватися на "гроби на колесах". Теперишні автоперевезення з порушеннями, у випадку будь-якого ДТП – це смерть.

– Створивши нормальні та прозорі умови на ринку, бізнес почне конкурувати за клієнта. З наведенням порядку на ринку, ми дамо можливість нормальному бізнесу працювати.

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– У 2015 році широкого поширення набули переобладнані спринтери, які за копійки, порівнюючи з офіційними перевізниками, надавали перевезення людей. При цьому абсолютно не дбаючи про їхню безпеку та комфорт. А відсутність можливості перевірити їх зробила цих перевізників просто безкарними. Цей мораторій досі триває, але зараз правоохоронні органи перевірятимуть все на загальних підставах.

Ми нарешті маємо об’єднання всіх виконавчих органів влади біля цього питання. Ми будемо нещадно карати нелегальних перевізників. Мінімальний штраф – 17 тисяч гривень, а також в нелегальних перевізників за порушення конфісковуватимуть транспорт.

– Відтепер ми почнемо перевіряти нелегальних перевізників на автостанціях. Зокрема, "Укртрансбезпека" перевірятиме наявність ліцензії та відповідність технічного стану автобусу та водія, і Нацполіція матиме право робити це саме. Будуть створені мобільні групи, тому ці органи співпрацюватимуть.