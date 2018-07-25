Люди не должны соглашаться на "гробы на колесах", – Омелян о новых правилах перевозки

О новых правилах проверки перевозки пассажиров и борьбе с теневыми перевозчиками – в программе "Что это было" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

– Мы в апреле разработали новые правила перевозки пассажиров, а затем согласовали их на Кабмине. С этого года мы имеем абсолютно прозрачную систему получения межобластных маршрутов – по системе заявлений. Перевозчику просто нужно собрать определенный пакет документов, если у него есть техника, опыт работы и желание ездить.

Сейчас в связи с трагическими событиями, мы можем навести порядок. Люди начали требовать свои права, они хотят ездить в комфортном и безопасном транспорте, а не соглашаться на "гробы на колесах". Нынешние автоперевозки с нарушениями, в случае любого ДТП – это смерть.

– Создав нормальные и прозрачные условия на рынке, бизнес начнет конкурировать за клиента. С наведением порядка на рынке, мы дадим возможность нормальному бизнесу работать.

Читайте также: Что это было. Закончится ли хлорный кризис техногенной катастрофой: мнение эксперта

– В 2015 году широкое распространение получили переоборудованные спринтеры, которые за копейки, сравнивая с официальными перевозчиками, оказывали перевозки людей. При этом совершенно не заботясь об их безопасности и комфорте. А отсутствие возможности проверить их сделала этих перевозчиков просто безнаказанными. Этот мораторий продолжается до сих пор, но сейчас правоохранительные органы будут проверять все на общих основаниях.

Мы наконец-то имеем объединение всех исполнительных органов власти у этого вопроса. Мы будем беспощадно наказывать нелегальных перевозчиков. Минимальный штраф – 17 тысяч гривен, а также у нелегальных перевозчиков за нарушение будут конфисковывать транспорт.

– Отныне мы начнем проверять нелегальных перевозчиков на автостанциях. В частности, "Укртрансбезпека" будет проверять наличие лицензии и соответствие технического состояния автобуса и водителя, и Нацполиция будет иметь право делать это же самое. Будут созданы мобильные группы, поэтому эти органы будут сотрудничать.