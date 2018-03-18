Людина-ракета, ведмідь і напів-Femen: фотопідбірка курйозів на виборах в Росії
У неділю, 18 березня, в Росії обирають президента. Окрім зафіксованих порушень, на виборчих дільницях не обійшлося і без курйозних моментів.
Так, в Бурятії віддати свій голос прийшов ведмідь. Щоправда не справжній. Чоловікові в костюмі звіра дозволили взяти ручку і поставити галочку у бюлетені. Жодних правопорушень при цьому не зафіксували.
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Дивіться відео, як "ведмідь" прийшов голосувати в Росії
Цікавинка трапилася і в Адигеї. Одним із перших у районі свій голос віддав чоловік, що приїхав на виборчу дільницю просто на коні.
В Адигеї чоловік голосувати приїхав на коні
Побувала на голосуванні і людина-ракета.
І напівоголені чоловіки, схожі за своїм зовнішнім виглядом на відгалуження руху Femen.
Свій голос також віддав супермен.
У Пскові на виборчу дільницю прийшов чоловік в костюмі стрільця.
Стрілець на президентських виборах у Росії 2018
У Санкт-Петербурзі на виборчу ділянку з'явилася група лицарів в обладунках.
"Лицарі" на виборах 2018
Голосував і римлянин. А можливо і просто запрошував зробити пам'ятне фото з дня виборів.
Вибори 2018 у Росії
А в Омську влаштували цілий концерт на честь виборів.
Перебіг виборів в Омську
Перебіг виборів в Омську
А ще голосування може виглядати ще й так.
Також виборці діляться в соцмережах власним креативним заповненням бюлетеней.