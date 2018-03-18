Людина-ракета, ведмідь і напів-Femen: фотопідбірка курйозів на виборах в Росії

У неділю, 18 березня, в Росії обирають президента. Окрім зафіксованих порушень, на виборчих дільницях не обійшлося і без курйозних моментів.

Так, в Бурятії віддати свій голос прийшов ведмідь. Щоправда не справжній. Чоловікові в костюмі звіра дозволили взяти ручку і поставити галочку у бюлетені. Жодних правопорушень при цьому не зафіксували.

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Дивіться відео, як "ведмідь" прийшов голосувати в Росії

Цікавинка трапилася і в Адигеї. Одним із перших у районі свій голос віддав чоловік, що приїхав на виборчу дільницю просто на коні.

В Адигеї чоловік голосувати приїхав на коні

Побувала на голосуванні і людина-ракета.

І напівоголені чоловіки, схожі за своїм зовнішнім виглядом на відгалуження руху Femen.

Свій голос також віддав супермен.

У Пскові на виборчу дільницю прийшов чоловік в костюмі стрільця.

Стрілець на президентських виборах у Росії 2018

У Санкт-Петербурзі на виборчу ділянку з'явилася група лицарів в обладунках.

"Лицарі" на виборах 2018

Голосував і римлянин. А можливо і просто запрошував зробити пам'ятне фото з дня виборів.

Вибори 2018 у Росії

А в Омську влаштували цілий концерт на честь виборів.

Перебіг виборів в Омську

Перебіг виборів в Омську

А ще голосування може виглядати ще й так.

Когда пошёл голосовать в Барнауле pic.twitter.com/WYnkK7tfcL — Vasiliy Morozov (@vemorozoff) 18 березня 2018 р.

Також виборці діляться в соцмережах власним креативним заповненням бюлетеней.