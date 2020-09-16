В Україні людям з інвалідністю можуть надати право позачергового обслуговування в будь-яких касах. Кабінет Міністрів України схвалив відповідний законопроєкт на засіданні 16 вересня, далі рішення за парламентом.

В яких установах пропонують обслуговувати без черг

Уряд пропонує, щоб люди з інвалідністю отримали право на позачергове обслуговування в усіх касах, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню. Про це у фейсбуці повідомляє нардеп Василь Мокан

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Хто матиме на це право

Право позачергового обслуговування в будь-яких касах матимуть люди з інвалідністю першої групи;

діти з інвалідністю, а також ті, хто їх супроводжуватиме.

Які ще переваги для людей з інвалідністю пропонує уряд