Людям з інвалідністю хочуть дозволити позачергове обслуговування в касах
В Україні людям з інвалідністю можуть надати право позачергового обслуговування в будь-яких касах. Кабінет Міністрів України схвалив відповідний законопроєкт на засіданні 16 вересня, далі рішення за парламентом.
В яких установах пропонують обслуговувати без черг
Уряд пропонує, щоб люди з інвалідністю отримали право на позачергове обслуговування в усіх касах, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню. Про це у фейсбуці повідомляє нардеп Василь Мокан
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Хто матиме на це право
- Право позачергового обслуговування в будь-яких касах матимуть люди з інвалідністю першої групи;
- діти з інвалідністю, а також ті, хто їх супроводжуватиме.
Які ще переваги для людей з інвалідністю пропонує уряд
- Надати людям з інвалідністю, які їдуть на лікування, право першочергового пропуску через держкордон, а також контрольні пункти в'їзду та виїзду на тимчасово окупованих територіях.
- Право на перетин кордону матимуть і ті, хто супроводжуватиме людину з інвалідністю.
- Перетнути контрольні пункти в'їзду та виїзду на тимчасово окупованих територіях можна не частіше, ніж раз на тиждень в одну сторону.