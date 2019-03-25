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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Людям не байдуже, хто керуватиме країною: що обнадіює на виборах-2019

      Доброчесна країна 235 Читать новость на русском

      Що обнадіює на цих виборах? По-перше, за кілька днів до голосування ніхто не знає не лише майбутнього переможця, але й хто набере достатньо голосів для потрапляння до другого туру. Це неможливо уявити в РФ, але легко пояснити в Європі чи у Північній Америці.

      Ми з Вами справді вирішуємо, кому делегувати владу.

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      По-друге, люди дуже переживають за свій вибір. Багато моїх френдів засмучені, як багато зараз сварок через різні погляди на кандидатів. А я тихо радію, що ці дискусії є палкими.

      Я завжди боявся і боровся з "я поза політикою", "мого життя це не стосується". Аристотель називав таких громадян ідіотусами. І сьогодні їх безнадійна меншість. Це показує, що ми з вами стаємо тим, кого колись науковці називали державотворчими націями. З чим нас і вітаю. А культура дискусій неодмінно виросте.

      І по-третє, ми вчимося проводити на державні посади своїх представників. Рінат Ахмєтов, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук і Ко давно і добре це вміють. З часів Помаранчевої революції вони не програли жодних національних виборів. А більшість з нас з вами лише почали цим займатися.

      Вибори-2019: результати передбачити неможливо
      Вибори-2019: результати передбачити неможливо

      Наприклад, я зараз щодня після роботи самостійно агітую за кандидата, який представляє іншу політичну силу і нічого мені особисто не обіцяв. Але я вважаю його кращим вибором для країни сьогодні і тому витрачаю свої сили та час, щоб цьому вибору допомогти.

      І я захоплююся всіма людьми, які жертвують свої чесно зароблені гроші своєму кандидату, агітують за нього на волонтерських засадах, на таких самих засадах допомагають виборам у виборчих комісіях чи готуються бути там спостерігачами.

      Ви й рухаєте українську демократію і державу вперед! І чим більше людей прийматиме у цьому участь, тим швидшим буде прогрес. А переживати варто лише через ризики фальсифікацій або зриву виборів за допомоги спецоперацій. Про що я зараз говорю з нашими міжнародними партнерами. Україна буде доброчесною.

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      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Доброчесна країна Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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