Люстрація – єдиний бар’єр, який не дозволяє екс-регіоналам повернутися на посади, – Дрік

У Києві тривають протести під Конституційним судом, який сьогодні розглядає справу про скасування закону про очищення влади.

Позови про це подали судді та колишні регіонали ще у 2015 році, однак чотири роки КСУ розглядає цю справу і ніяк не може прийняти рішення.

Судді розуміють, що у них немає ніяких підстав скасувати люстрацію, тому що є відповідні висновки Венеційської комісії, тому що є практика Європейського суду з прав людини. Однак вже у 2016 вони були готові скасовувати люстрацію, але єдина причина, чому вони не наважились це зробити – кожного разу активісти були тут і захищали закон,

– переконана антикорупційна активістка, 3-й номер у списку "Самопомочі" Олександра Дрік.

На її думку, зараз це питання знову актуалізували у зв’язку із виборами в Україні.

"З одного боку підняли голову екс-регіонали, яку перебували в Україні, з іншого боку – повертаються регіонали, які були поза межами нашої території. І частина з тих людей, які сьогодні йдуть у парламент, підпадають під люстраційну заборону. Закон не може заборонити їм обирати і бути обраним, але поки діє цей закон, вони не можуть обіймати керівних державних посад", – пояснює Дрік.