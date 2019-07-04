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      Люстрація – єдиний бар’єр, який не дозволяє екс-регіоналам повернутися на посади, – Дрік

      60 Читать новость на русском
      Олександра Дрік
      Олександра Дрік / informator.news

      У Києві тривають протести під Конституційним судом, який сьогодні розглядає справу про скасування закону про очищення влади.

      Позови про це подали судді та колишні регіонали ще у 2015 році, однак чотири роки КСУ розглядає цю справу і ніяк не може прийняти рішення.

      Судді розуміють, що у них немає ніяких підстав скасувати люстрацію, тому що є відповідні висновки Венеційської комісії, тому що є практика Європейського суду з прав людини. Однак вже у 2016 вони були готові скасовувати люстрацію, але єдина причина, чому вони не наважились це зробити – кожного разу активісти були тут і захищали закон,
      – переконана антикорупційна активістка, 3-й номер у списку "Самопомочі" Олександра Дрік.

      На її думку, зараз це питання знову актуалізували у зв’язку із виборами в Україні.

      "З одного боку підняли голову екс-регіонали, яку перебували в Україні, з іншого боку – повертаються регіонали, які були поза межами нашої території. І частина з тих людей, які сьогодні йдуть у парламент, підпадають під люстраційну заборону. Закон не може заборонити їм обирати і бути обраним, але поки діє цей закон, вони не можуть обіймати керівних державних посад", – пояснює Дрік.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Люстрація Самопоміч Конституційний суд
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