У Мадриді введуть локдаун ввечері 2 жовтня. Жителі столиці не зможуть покинути її територію. Так само діятимуть обмеження на в'їзд у місто. Влада Мадриду не згідна з обмеженнями. Вона подасть апеляцію на таке рішення суду.

Обмеження на пересування у Мадриді діятиме впродовж двох тижнів. Людей не штрафуватимуть, якщо вони вирішать покинути столицю 2 жовтня до 22:00, повідомляє El Pais.

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Ситуація в Мадриді складна і тривожна. Ось чому ми погодилися вжити ці заходи, хоча знаємо, що попереду важкі тижні,

– підкреслив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла.

Що передбачають обмеження

Жителі Мадрида можуть безперешкодно переміщатися по території муніципалітету, в якому проживають.

Обмеження діятимуть у Мадриді та дев'яти муніципалітетах регіону. Там проживають 4,6 мільйона людей.

Крім того, що у столиці обмежать пересування, всі ресторани скоротять години роботи і кількість відвідувачів. На громадських зібраннях можуть бути присутні до шести осіб.

Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підкреслив, що цього недостатньо для боротьби з коронавірусом. Додамо, що влада мадридського регіону заявила, що подаватиме апеляцію на рішення про локдаун у вищий суд Мадрида.

Зверніть увагу! З 11 016 нових випадків захворювання, діагностованих в Іспанії за добу 1 жовтня, майже 44% припадають на Мадридський регіон. Загалом за період пандемії 778 607 жителів Іспанії заразилися коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померли 31 973 хворих.