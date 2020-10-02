Столицю Іспанії закриють на карантин через COVID-19
У Мадриді введуть локдаун ввечері 2 жовтня. Жителі столиці не зможуть покинути її територію. Так само діятимуть обмеження на в'їзд у місто. Влада Мадриду не згідна з обмеженнями. Вона подасть апеляцію на таке рішення суду.
Обмеження на пересування у Мадриді діятиме впродовж двох тижнів. Людей не штрафуватимуть, якщо вони вирішать покинути столицю 2 жовтня до 22:00, повідомляє El Pais.
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Ситуація в Мадриді складна і тривожна. Ось чому ми погодилися вжити ці заходи, хоча знаємо, що попереду важкі тижні,
– підкреслив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла.
Що передбачають обмеження
Жителі Мадрида можуть безперешкодно переміщатися по території муніципалітету, в якому проживають.
Обмеження діятимуть у Мадриді та дев'яти муніципалітетах регіону. Там проживають 4,6 мільйона людей.
Крім того, що у столиці обмежать пересування, всі ресторани скоротять години роботи і кількість відвідувачів. На громадських зібраннях можуть бути присутні до шести осіб.
Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підкреслив, що цього недостатньо для боротьби з коронавірусом. Додамо, що влада мадридського регіону заявила, що подаватиме апеляцію на рішення про локдаун у вищий суд Мадрида.