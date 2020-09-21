На вулицях Німеччини та Іспанії 20 вересня пройшли масові акції протесту проти антикоронавірусних заходів. Кілька тисяч протестувальників вийшли на демонстрації в Дюссельдорфі та Мадриді.

Німеччина

"Ні диктатурі!" – з такими гаслами кілька сотень німців у Дюссельдорфі вийшли на протест проти карантинних обмежень. Акцію організувала регіональна група руху Querdenken, учасники якої виступають проти жорсткого карантину, пише 24 канал.

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Це не перша акція у Німеччині. Вже кілька місяців поспіль німці вимагають скасування обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19. На думку учасників акції, вони – безглузді. Поширення коронавірусу нічим не відрізняється від поширення інших вірусів, відтак і носіння маски та інші обмеження позбавлені сенсу.

Учасники демонстрації тримали веселкові прапори і плакати з закликами до обіймів замість тримання дистанції. Вулицями Дюссельдорфа пройшли майже 4 тисячі осіб, деякі з них не вдягали маски.

Відзначимо, що одночасно в місті відбулась контрдемонстрація. Протестувальники виступили проти руху Querdenken. В ній взяли участь близько 500 людей.

Іспанія

Тим часом у Мадриді жителі найбідніших районів протестували проти карантинної дискримінації. Напередодні влада обмежила їм пересування через стрімке збільшення виявлених випадків зараження COVID-19. Виїжджати за межі своїх районів вони зможуть лише на роботу, навчання та у медустанови.

Крім того, там заборонено відвідувати парки, а бари і ресторани повинні гарантувати безпечну відстань між клієнтами. Відтак заклади можуть приймати не більше, ніж 50% клієнтів від звичайної кількості.

Не думаю, що такі обмежувальні заходи вирішать проблему. Зрештою вони призведуть до ізоляції районів, де мешкає робочий клас, у якого і так вистачає економічних проблем,

– розповіла соціальна працівниця Марта Гарсія.

Відзначимо, що посилення карантину 19 вересня анонсував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез. За його словами, кількість нових випадків COVID-19 у порівнянні з середнім національним показником подвоїлася, а рівень госпіталізації потроївся.

Масові протести проти карантинних обмежень в Німеччині та Іспанії / Скриншоти з відео

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