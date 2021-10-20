Після оптимістичних висновків робочої групи МВФ, котра майже місяць аналізувала ситуацію з економікою та реформами в нашій країні, долар знову втратив.

До теми Долар впав до річного мінімуму: чого чекати від курсу цього тижня

Адже з великою імовірністю Україна:

отримає черговий транш $700 мільйонів (а може і $1 мільярд 400 мільйонів, як пишуть деякі інсайдери);

продовжить угоду з МВФ ще на пів року, тобто матимемо змогу отримати ще дешеві кошти.

Хоча в країні далеко не все гаразд (крім традиційних корупції та бардака, ще дорогущий газ, мало вугілля, стрімко зростаюча захворюваність і надто повільне вакцинування), з макроекономікою все більш-менш.

Приплив іноземної валюти в Україну тільки посилюється. Нацбанк викуповує щодня по $30 – 50 мільйонів, хоч обіцяв по $5 мільйонів. Якщо би НБУ виконував цю свою обіцянку, де був би курс ₴/$ сьогодні?

Так, газ та нафта здорожчали на світових ринках. Проте і ціна на наш експорт на високих рівнях. Плюс ІТвці та заробітчани. Плюс рекордні врожаї, які значною мірою будуть експортовані і продані за долари.

А ще кукурудзу тільки почали збирати…

Звісно, може якийсь "чорненький лебідь" прилетіти. І все розвернеться. Та поки макроекономічне небо чисте.

Ситуація нині дуже подібна до того, що було в 2019 році (дивися графік курсу ₴/$ за 2+ роки). Падіння долара зупинилося біля позначки 23,5 ₴/$.

Кожен раз, коли я пишу про сильну гривню, в коментарі набігає купа людей з криками "саме час купляти долари!"

Закликаю, не бавтеся з курсом. Що буде далі – не знає ніхто!!! Варто тримати свої заощадження і в іноземній валюті, і в гривнях.

І, звісно, купляйте ОВДП!