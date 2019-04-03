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      Максим Степанов: В Одеській області запрацює повноцінна система телемедицини

      71 Читать новость на русском
      Максим Степанов
      Максим Степанов

      По регіону будують розгалужену систему телемедицини.

      Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Він зазначив, що для цього амбулаторії та ФАПи в селах забезпечують мобільно-діагностичними комплексами. На даний момент вже 148 комплектів передали в 26 районів області.

      "Ми вже передали діагностичні валізки в усі райони. Це означає, що найближчим часом буде розгорнута повноцінна система телемедицини. Для відокремлених сіл, де в кращому разі є фельдшер, це нова якість послуг", – написав у своєму Facebook губернатор Максим Степанов.

      За словами Максима Степанова, завдяки цьому проекту сімейні лікарі та фельдшери можуть якісно і швидко проводити діагностику захворювань пацієнта навіть у нього вдома. А при необхідності протягом 10-15 хвилин мають можливість зв'язатися з профільним лікарем для встановлення точного діагнозу.

      "Щоб з'єднати пацієнта і лікаря, в кожній райлікарні зараз обладнують кабінети для роботи цієї системи. Вони будуть в складі відділень невідкладної допомоги, а значить – працюватимуть цілодобово", – підкреслює Максим Степанов.

      Губернатор також акцентує, що для цього всі райлікарні та сільські амбулаторії повинні бути в онлайні і забезпечені технікою. На даний момент медики, які отримали валізки, навчаються всім нюансам їх використання.

      Нагадаємо, що Одеський регіон першим почав тестувати систему телемедицини в 2017 році і є одним із драйверів медреформи по всій країні. А в березні глава Одеської області Максим Степанов був нагороджений премією "Людина року" в номінації "Регіональний лідер року – 2018". Цю нагороду він отримав завдяки ремонту доріг і розвитку медичних та освітніх проектів в області.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Здоров'я Максим Степанов Медицина
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