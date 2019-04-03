Максим Степанов: В Одеській області запрацює повноцінна система телемедицини

По регіону будують розгалужену систему телемедицини.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Він зазначив, що для цього амбулаторії та ФАПи в селах забезпечують мобільно-діагностичними комплексами. На даний момент вже 148 комплектів передали в 26 районів області.

"Ми вже передали діагностичні валізки в усі райони. Це означає, що найближчим часом буде розгорнута повноцінна система телемедицини. Для відокремлених сіл, де в кращому разі є фельдшер, це нова якість послуг", – написав у своєму Facebook губернатор Максим Степанов.

За словами Максима Степанова, завдяки цьому проекту сімейні лікарі та фельдшери можуть якісно і швидко проводити діагностику захворювань пацієнта навіть у нього вдома. А при необхідності протягом 10-15 хвилин мають можливість зв'язатися з профільним лікарем для встановлення точного діагнозу.

"Щоб з'єднати пацієнта і лікаря, в кожній райлікарні зараз обладнують кабінети для роботи цієї системи. Вони будуть в складі відділень невідкладної допомоги, а значить – працюватимуть цілодобово", – підкреслює Максим Степанов.

Губернатор також акцентує, що для цього всі райлікарні та сільські амбулаторії повинні бути в онлайні і забезпечені технікою. На даний момент медики, які отримали валізки, навчаються всім нюансам їх використання.

Нагадаємо, що Одеський регіон першим почав тестувати систему телемедицини в 2017 році і є одним із драйверів медреформи по всій країні. А в березні глава Одеської області Максим Степанов був нагороджений премією "Людина року" в номінації "Регіональний лідер року – 2018". Цю нагороду він отримав завдяки ремонту доріг і розвитку медичних та освітніх проектів в області.