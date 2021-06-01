Необхідності у відтермінуванні українського дубляжу наразі нема. Про це розповіла народна депутатка VIII скликання Ірина Подоляк.

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Вона пояснила, що тоді, коли ухвалювали і розробляли закон про державну мову в Україні, депутати та розробники зважали на ті обставини, у яких перебувала держава.

Саме для цього у законі про державну українську мову є норми, які набирають чинності не одразу після головного закону, а значно пізніше, пояснила колишня депутатка.

Довідка. На засіданні 1 червня Верховна Рада не підтримала занесення до порядку денного проєкту щодо внесення змін до деяких законів про підтримку вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину.

Було 2 роки, щоб підготуватись до закону

Ірина Подоляк сказала, що для норми, яку наразі намагаються "торпедувати", у 2019 році дали відтермінування до набрання чинності на 2 роки.

"Тобто кіноіндустрія, телеіндустрія, концертно-видовищні заклади, усі, кого ця норма стосується, мали 2 роки – всі гравці цього ринку знали про це, тому що ми йшли їм назустріч – для того, аби підготуватися до запровадження цього закону", – сказала Ірина Подоляк.

На думку народної депутатки VIII скликання, у випадку скасування норми – є ризик продовження русифікації.

Ірина Подоляк про спробу відтермінування українського дубляжу: дивіться відео