Мама ельфів: Геращенко зустріла Новий рік у несподіваному образі

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенком привітала українців з Новим Роком в образі "мами ельфів".

Відповідні фото політик опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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"Мама ельфів разом з ельфами, Сантою і Амур готові зустріти 2018. Ми з Амуром собак дуже любимо, і вони нас теж. Нехай усім вам зустрічаються тільки хороші і розумні собаки. І поменше мосьок, шавок і шарікових поряд", – написала вона.



Геращенко показала новорічне фото в образі "мами ельфів"

Також Геращенко показала фото з наймолодшим сином.

"Мама ельфів з найменшим ельфиком", – підписала світлину політик.



Ірина Геращенко з сином