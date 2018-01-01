Мама ельфів: Геращенко зустріла Новий рік у несподіваному образі
16:22, сьогодні 2168 Читать новость на русском
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенком привітала українців з Новим Роком в образі "мами ельфів".
Відповідні фото політик опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
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"Мама ельфів разом з ельфами, Сантою і Амур готові зустріти 2018. Ми з Амуром собак дуже любимо, і вони нас теж. Нехай усім вам зустрічаються тільки хороші і розумні собаки. І поменше мосьок, шавок і шарікових поряд", – написала вона.
Геращенко показала новорічне фото в образі "мами ельфів"
Також Геращенко показала фото з наймолодшим сином.
"Мама ельфів з найменшим ельфиком", – підписала світлину політик.
Ірина Геращенко з сином
Джерело: 24 Канал
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