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      "Ювентус" на виїзді обіграв "Манчестер Юнайтед": відеоогляд матчу

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      МЮ – Ювентус відео голів
      МЮ – Ювентус відео голів

      Одним з центральних матчів у Лізі чемпіонів 23 жовтня стала зустріч "Манчестер Юнайтед" та "Ювентуса" на "Олд Траффорд".

      Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
      Гол: Дібала, 17

      Це був матч, у якому португалець Кріштіану Роналду знову повертався на стадіон грати проти команди, де він здобув славу. У той час як МЮ тренує його співвітчизник Жозе Моурінью, який тренував його в "Реалі". Також за "червоних дияволів" виступає ще один гравець, який став відомим саме в "Ювентусі" – Поль Погба.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 23 жовтня

      Саме француз і створить єдиний гострий момент МЮ за увесь матч, коли м’яч після його удару влучить у штангу, а згодом від голови воротаря Войцеха Щенсни полетить у поле. Але це буде вже у другому таймі.

      До цього у першому таймі "Ювентус" просто "знищить" МЮ на їх полі. Тож гол Пауло Дібали стане цілковито логічним. А дотичним до голу буде саме Роналду. Він прострелить з флангу, але Куардадо не дадуть пробити. Та м’яч відлетить точно до нападника, який і проб’є повз Дадіда де Хеа.

      Вже згодом будуть удари Жоау Канселу (врятує воротар), удар зі штрафного Роналду (відіб’є де Хеа) та добивання Блеза Матюіді (теж впевнено зіграє голкіпер).

      Другий тайм розпочнеться з удару Роналду точно у дев’ятку воріт. Але і тут де Хеа буде на висоті. 

      Читайте також: Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів матчу

      Матч так і закінчився мінімальною перемогою "Ювентуса". В активі "Старої сеньйори" три перемоги та 9 набраних очок. МЮ другий з чотирма балами в активі.

      Варто зауважити, що за весь матч Моурінью так і не проведе жодної заміни в "Манчестер Юнайтед"

      Відео огляд матчу МЮ – Ювентус

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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