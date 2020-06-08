Народного депутата України від фракції "Слуга народу" Юрія Заславського побили на заправці у Зарічанах Житомирської області. Як він сам запевняє, конфлікт був винятково побутовим і спровокований передовсім нервовістю іншого його учасника.

Деталі про бійку за своєї участі Юрій Заславський опублікував у власному фейсбуці. Це перший раз коли він прокоментував інцидент.

До слова Нардепа Заславського побили на Житомирщині: що кажуть у "Слузі народу"

Що стало причиною бійки

Депутат переконує, що конфлікт був спровокований тим, що він сам, розмовляючи з дружиною, випадково зачепив пляшкою з водою якогось чоловіка. Парламентар перепросив, але тому буцімто цього було недостатньо.

Розпочалась словесна суперечка і він покликав мене на вулицю поговорити. Я цьому не надав значення і пішов з дружиною до свого авто. Чоловік мене наздогнав і почав завдавати ударів, заставши зненацька,

– заявив Заславський.

За його словами, ударів було декілька, аж поки він не втратив свідомість. Поліцію народний обранець викликав одразу ж після інциденту.

Спростовані версії ЗМІ

Бійка сталася через те, що Заславський депутат:

парламентар переконує, що той чоловік не знав його. Мовляв, він ж не може пам'ятати в обличчя усіх депутатів від "Слуги народу", яких в Раді понад дві сотні.

парламентар переконує, що той чоловік не знав його. Мовляв, він ж не може пам'ятати в обличчя усіх депутатів від "Слуги народу", яких в Раді понад дві сотні. Заславського "вдарили в пику" за пред'явлене посвідчення:

він знову ж таки запевнив, що інший учасник сутички бачив його вперше, а на ньому "не написано", що він народний депутат.

він знову ж таки запевнив, що інший учасник сутички бачив його вперше, а на ньому "не написано", що він народний депутат. Іншим учасником бійки теж був депутат, але сільради:

цю версію Заславський теж спростовує. Хоча раніше ЗМІ писали про це саме з посиланням на слова постраждалого депутата.

Чому депутат почав говорити лише на 4 день після інциденту

Як він сам запевняє, не хотів, щоб цей інцидент був публічним. Втім за останні 2 дні до нього звернулися представники "усіх можливих" ЗМІ з проханням про коментар.

Робити з даної ситуації піар, шукати політичний підтекст не буду. Та вважаю, що в цивілізованій країні ніхто не має права вирішувати конфлікти за допомогою рукоприкладства!

– наголосив Юрій Заславський.

Що відомо про Юрія Заславського

38-річний Юрій Заславський був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" у 2019 році. Він був 118-им у списку партії.

Є членом Комітету парлменту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До обрання депутатом був директором ТОВ "Макрус ЛТД" у Хмельницькому.

Закінчив економічний факультет Хмельницького економічного університету та юридичний факультет Львівського Національного університету ім. Івана Франка. Випускник Національної академії державного Управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління".