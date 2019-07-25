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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Маніпуляції на екологічній темі продовжаться і після виборів, – енергоексперт

      33 Читать новость на русском
      Екологічна тематика
      Екологічна тематика / obozrevatel.com

      Під надуманими екологічними питаннями можна і після виборів робити певні дії, які приводять до покращення якихось бізнес інтересів у політичних кругах.

      Таку думку в коментарі виданню "Обозреватель" висловив голова асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський, який підтримав меморандум про недопущення використання екології в політичних цілях, підписаний асоціацією екологів.

      Тема гречки була не тільки до виборів, вона залишається і після, але може буде у вигляді манки. Під надуманими екологічними питаннями можна і після виборів робити певні дії, які приводять до покращення якихось бізнес інтересів у політичних кругах. Тому я думаю, що і до виборів, і під час виборів, і після це може використовуватися,
      – вважає Фаворський.

      Фаворський також визнає, що тема екології у комерційних і політичних цілях стала маніпулятивною передвиборчою технологією, нарівні з обіцянками знизити тарифи чи роздачу гречки на округах. І на його думку, екологічна тематика буде використовуватися і після виборчого процесу.

      Як раніше повідомлялось, екологічні асоціації та організації підписали меморандум щодо припинення використання теми екології у політичних та комерційних цілях. Документ підписали 15 різних асоціацій.

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      Теги: Новини політики Екологія
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