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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Марафон новин про роковини депортації кримських татар: частина 1

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      В Україні та низці держав світу 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу – 75-і роковини від дня початку депортації. В прямому ефірі 24 каналу пройшов марафон на цю тему.

      Гості марафону:

      Історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Громенко, 

      Член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв.

      Правозахисниця Ольга Скрипник.

      Журналіст УНІАН в Москві Роман Цимбалюк.

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      Теги: Випуск новин Кримські татари Україна – Росія Новини Криму Жертви
      Джерело: 24 канал
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