Марафон новин про роковини депортації кримських татар: частина 1
В Україні та низці держав світу 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу – 75-і роковини від дня початку депортації. В прямому ефірі 24 каналу пройшов марафон на цю тему.
Гості марафону:
Історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Громенко,
Член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв.
Правозахисниця Ольга Скрипник.
Журналіст УНІАН в Москві Роман Цимбалюк.
Джерело: 24 канал
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