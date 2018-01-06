Марчук гостро розкритикував ситуацію в Україні: Найгірша країна для життя

Іменитий художник Іван Марчук вважає, що українці тікають зі своєї країни, бо хочуть жити.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Громадському радіо".

"Я не вмію брехати, правда понад усе, а в нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то і держави немає. Сьогодні Україна – найгірша країна в Європі для життя. Чому тікають люди з України? Тому що жити хочуть", – сказав він.

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Також художник додав, що кається через своє повернення в Україну.

Я дуже каюся вже кілька років, що приїхав з Америки. Я жив нормально, я не знав, що таке негативні емоції. Просто важко одному жити в чужій країні, якби в мене була жінка, мене б тут не було,

– зазначив Марчук.