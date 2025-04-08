Відповідну інформацію повідомив друг родини загиблої дівчинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vitrina.pl.

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Тіло 15-річної українки знайшли у Польщі

Згідно з оприлюдненою польськими ЗМІ інформацією, 10 січня 2025 року Маргарита Шрайбер вийшла зі свого дому у Варшаві до школи та не повернулася. Уже наступного дня, 11 січня, почалися пошуки дитини. Вже 7 квітня стало відомо, що тіло знайшли.

Маргариту знайшли. З болем повідомляємо, що пошуки Маргарити завершилися трагічно. Її тіло було знайдено в районі Белян близько півтора місяця тому, але процедура упізнання зайняла весь цей час,

– розповів друг родини.

За його словами, днями рідні Маргарити отримали офіційне підтвердження її смерті. Він подякував від рідних дівчини всім, хто брав участь у пошуках і переживав за долю дитини. За попередніми даними, до цієї трагічної події треті особи не причетні.

До слова, нещодавно був схожий випадок. Наприкінці березня 13-річний українець пішов прогулятися і зник в іспанському місті Бадахос. Наступного дня поліція знайшла його тіло у парку. Дитина разом із мамою переїхала до Іспанії після повномасштабного вторгнення Росії.