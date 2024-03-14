Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що навряд чи президент Франції Еммануель Макрон вплинув на неї, аби вона почала підтримувати Україну.

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Чому Ле Пен підтримала Україну

Як наголосив Рейтерович, найімовірніше, тут є досить банальна причина. Якою б не була Ле Пен, та залишається досить вправним політиком. Вона починала маргіналом, але змогла наростити високі рейтинги.

Вона, як вправний політик, бачить, що розмови про "мир з Путіним" не користуються підтримкою переважної більшості французів. І не сумніваюся, що прихильники її партії також це не підтримують. Вони бачать, що мета Путіна – не спільне сидіння за столом і сповідування консервативних цінностей. Вони, мабуть, побачили його справжнє обличчя,

– сказав Рейтерович.

Тому вона вирішила швидко "перевзутися". Адже, якщо й надалі почне підтримувати Путіна, то їй швидко згадають різні скандали. Зокрема й те, що її політсила отримала кредит від російського банку у 2014 році.

Безперечно, до Ле Пен могло насправді дійти, що Путін – не та людина, з якою можна про щось домовитися. Він хоче розколоти Європейський Союз, що може бути занадто навіть для євроскептичних політичних сил.

Я думаю, що тут спрацювало розуміння ситуації та розуміння контексту. Також вона усвідомлює, що, перебуваючи зараз на боці Путіна, вона більше втратить, ніж отримає,

– пояснив Рейтерович.

Заява Ле Пен: коротко