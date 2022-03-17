Маріуполь боронитимуть до останнього. Про це в ефірі 24 каналу сказав представник полку "Азов" Владислав Соболевський.

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Маріуполь повинен вижити

За його словами, якби був відкритий гуманітарний коридор, були б врятовані сотні життів. Якби відбулась деблокада Маріуполя, то артилерію ворога відсунули б від міста.

Маріуполь не здаватиметься,

– наголосив Соболевський.

Він закликав тиснути на світових дипломатів, аби допомогти Маріуполю вижити. Якщо за це місто говоритимуть найвищі кола, то зрушення будуть.

Представник полку "Азов" запевнив, що Маріуполь не здаватиметься: дивіться відео