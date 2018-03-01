Маріуполь і ще 7 міст на Донбасі залишились без води через негоду

Внаслідок знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" без водопостачання залишилось значна частина Донецької області, зокрема і прифронтові Маріуполь та Волноваха.

Про це інформує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на своїй сторінці у Twitter.

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"Через знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь", – йдеться у повідомленні.

Через знеструмлення насосної станції КП «Вода Донбасу» припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 березня 2018 р.

КП "Вода Донбасу" також припинила постачання води до Новолуганського Донецької області. Як наслідок, без води залишилось 25 п'ятиповерхівок.

КП «Вода Донбасу» припинено подачу води в Новолуганське, у зв’язку з погодними умовами. Без води 25 п’ятиповерхівок. Стався прорив на водоводі Ду-200мм. Ремонтні роботи заплановані на 02.03.2018 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 березня 2018 р.

На комунальному підприємстві уточнили, що стався прорив на водоводі, а ремонтні роботи заплановані лише на п'ятницю, 2 березня.

Вранці 1 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнив, що негода залишила без світла 51 населений пункт на Донеччині.

У МінТОТ також відзвітували, що після проведення ремонтних робіт вдалось відновити електропостачання у Старобільському районі Луганської області.

Після проведення ремонтних робіт відновлено електропостачання у #Старобільськ районі Луганської обл. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 березня 2018 р.

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Станом на ранок 1 березня 174 населені пунтки по всій Україні були без світла через негоду.