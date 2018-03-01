Маріуполь і ще 7 міст на Донбасі залишились без води через негоду
Внаслідок знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" без водопостачання залишилось значна частина Донецької області, зокрема і прифронтові Маріуполь та Волноваха.
Про це інформує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на своїй сторінці у Twitter.
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"Через знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь", – йдеться у повідомленні.
КП "Вода Донбасу" також припинила постачання води до Новолуганського Донецької області. Як наслідок, без води залишилось 25 п'ятиповерхівок.
На комунальному підприємстві уточнили, що стався прорив на водоводі, а ремонтні роботи заплановані лише на п'ятницю, 2 березня.
Вранці 1 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнив, що негода залишила без світла 51 населений пункт на Донеччині.
У МінТОТ також відзвітували, що після проведення ремонтних робіт вдалось відновити електропостачання у Старобільському районі Луганської області.
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Станом на ранок 1 березня 174 населені пунтки по всій Україні були без світла через негоду.