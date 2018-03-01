16:24
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Маріуполь і ще 7 міст на Донбасі залишились без води через негоду

3600 Читать новость на русском
Негода залишила без води великі міста на Донбасі
Негода залишила без води великі міста на Донбасі / Getty images

Внаслідок знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" без водопостачання залишилось значна частина Донецької області, зокрема і прифронтові Маріуполь та Волноваха.

Про це інформує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Через негоду до семи міст України заборонений в’їзд вантажівок: перелік доріг

"Через знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь", – йдеться у повідомленні.

КП "Вода Донбасу" також припинила постачання води до Новолуганського Донецької області. Як наслідок, без води залишилось 25 п'ятиповерхівок.

На комунальному підприємстві уточнили, що стався прорив на водоводі, а ремонтні роботи заплановані лише на п'ятницю, 2 березня.

Вранці 1 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнив, що негода залишила без світла 51 населений пункт на Донеччині.

У МінТОТ також відзвітували, що після проведення ремонтних робіт вдалось відновити електропостачання у Старобільському районі Луганської області.

Дивіться також: Щоб прибрати сніг у Києві, потрібна допомога Міноборони та МВС

Станом на ранок 1 березня 174 населені пунтки по всій Україні були без світла через негоду.

Теги: Новини України Погода Новини Донецька Новини Маріуполя Негода в Україні Електроенергія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2168
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
7227
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук