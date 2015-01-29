Маріуполь сьогодні: встановлюють тип надпотужних боєприпасів, подробиці обстрілу "Азова"

Жертв серед сил Збройних сил немаєЕксперти намагаються встановити тип боєприпасів надзвичайної потужності, стали відомі деякі подробиці обстрілу бійців Азова.

Серед сил Збройних сил за останню добу жертв немає. Що ж до мирних жителів та бійців добровольчих батальйонів, то інформація наразі уточнюється.

Також сьогодні журналісти Телеканалу новин "24" мали можливість відзняти наслідки обстрілів терористами наших військових позицій. Зараз експерти намагаються встановити тип боєприпасів надзвичайної потужності, якими позавчора бойовики так званої "ДНР" накрили позиції бійців у районі Чармалика.

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Середній діаметр воронки від такої зброї сягає п’яти метрів. Від обстрілу вщент рознесло машину швидкої допомоги. Очевидно, що з неба такі боєприпаси не впали. Тобто отримали вони їх імовірно від наших північних сусідів. Також стали відомі деякі подробиці обстрілу бійців "Азова".

Двоє з постраждалих вже повернулися до служби. Бійці з важчими пораненнями зараз знаходяться у лікарнях, їм надають всю необхідну допомогу. Частина з них в Маріуполі, інших бійців вивезли на лікування в інші міста, зокрема Дніпропетровськ. Як повідомляють в "Азові", сепаратисти теж зазнали втрат. Яких саме – поки невідомо.

До слова, з Дебальцівського напрямку хочуть виїхати 10 тисяч людей.