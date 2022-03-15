Як розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, станом на 20:40 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхали майже 20 тисяч людей. І багато машин вже прибули до Запоріжжя.

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З Маріуполя вирушили 4 тисячі авто

За словами Тимошенка, цих 20 тисяч людей виїхали на 4 тисяч машин. 570 з них вже прибули до Запоріжжя.

Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Усім евакуйованим надають необхідну допомогу.

Додамо, що люди прямують за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя.

Заступник керівника ОП додав: загалом гуманітарними коридорами 15 березня вдалось евакуювати з заблокованих міст щонайменше 29 тисяч людей.

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Що зараз відбувається в Маріуполі

Росіяни уже тривалий час не припиняють обстріли Маріуполя. Окрім ударів по житлових будинках, вони ще й постачання до міста продуктів і медикаментів.

Нещодавно орки скинули бомбу на пологовий будинок, в якому були жінки з дітьми. При чому робив це ворог спеціально.

За інформацією радника міського голови, загарбники також використали бомбу на 1 тисячу кілограмів тротилу. Її застосували у центрі міста.

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