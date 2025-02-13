Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Валерія Маркуса для проєкту "Бомбардир".

Читайте також "Хлопчик, якого образили": у 47-й бригаді відповіли на критику та звинувачення Маркуса

Які плани Маркуса на майбутнє

Маркус не захотів відповідати, де перебував останні півтора року. На уточнювальне питання, чи брав участь у бойових діях, також уник відповіді.

Він сказав, що "взагалі про це не говорить", бо "там нічого цікавого, це все неважливо".

Як написала дівчинка (пресофіцерка 47 бригади Анастасія Блищик – 24 Канал), що я сидів в ресторанах півтора року… Ну оця, яка видалила пост, яка написала і видала, що я в ресторанах сидів півтора року. Я не проти цієї тези, я сидів в ресторанах,

– сказав військовослужбовець.

Журналіст також зауважив, що знає, що Маркус одразу після 47 бригади перейшов в іншу.

"Друже, я не буду говорити про те, що зі мною відбувалося півтора року. Там в цій роботі нема нічого, що потребувало б якоїсь публічності. А в мене відсутня внутрішня інтенція ділитися особистим на публіку взагалі. Особливо, що стосується сім'ї і роботи, яка не є публічною. Навіщо", – додав він.

Однак, Маркус поділився планами на майбутнє – зберегти державу та державність на території України і "все, що буде необхідне для цього".

Що відомо про скандал із 47 бригадою

Нагадаємо, що Валерій Маркус на початку грудня раптово з'явився на публіці – у мережі з'явилося відео, у якому він розповів про конфлікт з керівництвом 47 ОМБр.

Він стверджував, що був змушений був брати на себе відповідальність за вирішення питань через пасивність комбата Шаламаги. Також військовослужбовець звинуватив останнього у покращенні фінансового становища за рахунок своєї посади.

Коли він має щось зробити, він цього не робить тиждень, другий. Ти йому нагадуєш, він усе одно нічого не робить. У результаті ти сам змушений братися за цю роботу. Наслідком цього є те, що в процесі цієї роботи контакти з вищим керівництвом отримуєш ти, а не Шаламага,

– казав Маркус.

Він також розповів, що Шаламага під час відбору військових у батальйон був присутнім лише першого дня. А потім поїхав, мовляв, "йому набридло".

Після публікації відео у 47 бригаді заявили, що розуміють емоції суспільства, але злість краще конвертувати в донати.

А пресофіцерка Блищик назвала Маркуса "ображеним хлопчиком".