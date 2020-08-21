Марш Незалежності відбудеться у Києві 24 серпня. У ньому візьмуть участь ветерани АТО і ООС, волонтери, громадські активісти. Очолити ходу збираються Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський та командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.

Дійство повинне розпочатися о 10:30 24 серпня. Учасників запрошують зібратися біля станції метро "Університет". Про це у відеозверненні повідомили самі Дмитро Ярош та Михайло Забродський. Ролик поширив на своїй фейсбук-сторінці Олександр Погребиський.

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Точний маршрут ходи поки невідомий. Забродський і Ярош у своєму зверненні пояснили: хочуть відродити традицію військового параду в Україні.

Мовляв, 2 останніх роки влада відмовляється від такого дійства.

Ми маємо показати нашу шану тим, хто і зараз боронить нашу батьківщину. Ми готові до захисту України. З Незалежністю не жартують,

– зазначив Забродський.

Водночас в організаційному комітеті Маршу захисників оголосили регламент проведення заходу, "коробку" військових очолять генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський і командувач УДА Дмитро Ярош.

Марш Незалежності у Києві: відеозвернення Забродського і Яроша

Які вимоги до учасників Маршу:

Учасників просять прийти охайно одягненими, військових та ветеранів – одягнути свою форму, для ЗСУ – це польовий "піксель", а для добровольчих формувань – прийнятий однострій.

З собою можна брати власні нагороди.

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