Марш ветеранів до Дня Незалежності у Києві: ходу очолять Ярош і Забродський
Марш Незалежності відбудеться у Києві 24 серпня. У ньому візьмуть участь ветерани АТО і ООС, волонтери, громадські активісти. Очолити ходу збираються Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський та командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.
Дійство повинне розпочатися о 10:30 24 серпня. Учасників запрошують зібратися біля станції метро "Університет". Про це у відеозверненні повідомили самі Дмитро Ярош та Михайло Забродський. Ролик поширив на своїй фейсбук-сторінці Олександр Погребиський.
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Точний маршрут ходи поки невідомий. Забродський і Ярош у своєму зверненні пояснили: хочуть відродити традицію військового параду в Україні.
Мовляв, 2 останніх роки влада відмовляється від такого дійства.
Ми маємо показати нашу шану тим, хто і зараз боронить нашу батьківщину. Ми готові до захисту України. З Незалежністю не жартують,
– зазначив Забродський.
Водночас в організаційному комітеті Маршу захисників оголосили регламент проведення заходу, "коробку" військових очолять генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський і командувач УДА Дмитро Ярош.
Марш Незалежності у Києві: відеозвернення Забродського і Яроша
Які вимоги до учасників Маршу:
- Учасників просять прийти охайно одягненими, військових та ветеранів – одягнути свою форму, для ЗСУ – це польовий "піксель", а для добровольчих формувань – прийнятий однострій.
- З собою можна брати власні нагороди.
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- Оргкомітет розробив схему маршу, яка полягає в графічному відображенні розташування "коробочок" військових у місці збору та їхнього руху. Усі територіальні "коробочки" та "коробочки" окремих підрозділів матимуть власне місце та шикуватимуться згідно з інструкціями. Рекомендована дистанція між ними – 5 метрів.
- Під час заходу учасників просять зберігати також соціальну дистанцію. У місцях великого скупчення людей учасники мають одягнути маски. Тим, хто не матиме можливості її придбати, маску видаватимуть безкоштовно.
- Окрім того, людей просять користуватися дезінфекторами і не торкатися руками обличчя.
- Марш відбудеться без політичних гасел та прапорів.