Близько 20 тисяч українців прийшли разом відзначити День Незалежності. Військовослужбовці, ветерани ООС й родичі загиблих у війні вже вдруге влаштували Марш Захисників.

Яким він був читайте у репортажі сайту 24 каналу.

Зверніть увагу День Незалежності в Києві: в поліції нарахували близько 20 тисяч людей на святкових заходах

Другий рік поспіль у Києві відбувається два святкування Дня Незалежності: офіційне, яке організовує Офіс Президента та альтернативна хода, де організаторами є ветеранські об'єднання з усієї країни.

Хода розпочалася о 9:30 біля Червоного корпусу університету Шевченка, де й почали формувати колони. Далі учасники ходи вирушили на вулицю Хрещатик.



Хода Захисників-2020

Першими йшли родини героїв Небесної Сотні та загиблих українських військових, учасники Революції Гідності та поранені бійці.

Гасла у центрі

Окремою колоною стояли активісти, які хочуть привернути увагу до справи вбивства журналіста Павла Шеремета та обвинувачених – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь. Учасники рухів FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar розгорнули банер "Муки невинних провокують повстання".



Банер рухів FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar у День Незалежності

Колони бійців були поділені по регіонах. Володимир – боєць 73-го морського центру спеціальних операцій ім. кошового отамана Антіна Головатого каже:

Для мене незалежність – це все. У нас не може бути такої влади, як у Росії чи Білорусі.



Боєць Володимир

Центральні вулиці Києва перетворилися на море синьо-жовтих прапорів. Тисячі учасників ходи, від малих до дорослих, були одягнені у вишиванки і вигукували патріотичні гасла: "Слава Україні!", "Україна понад усе!" тощо.

Як відзначали День Незалежності-2020 / Фото Світлана Попова, 24 канал

Дмитро приїхав на святкування з Луцька. Хлопець займається виробництвом музичних інструментів. На одному з власноруч зроблених, поліській дудці, він грав сьогодні для ветеранів. Хлопець розповідає, що прийшов на марш підтримати наших воїнів і всю нашу націю у цей день.



Дмитро приїхав на Марш захисників із самого Луцька



Подільська дудка виготовлена руками Дмитра

Адже незалежність – це коли на наше право і наші свободи ніхто не зазіхає. Це коли ми у своїй країні почуваємося, як вдома: "В нашій хаті – наша воля, а всім зайдам – зась!"

Найважливіше свято

Киянка Марічка дійсно готувалася до святкування Дня Незалежності: одягнулася в автентичний одяг з різних регіонів України, біля очей – синьо-жовті зірочки, а шию прикрашають старовинні коралі.



Киянка Марічка прийшла на Марш у автентичній вишиванці

"До речі, сорочка на мені – вишита у минулому столітті в Тернопільській області. Це – моя найцінніша річ. Одягаю її лише раз на рік – на День незалежності", – каже Марічка.

Вона розповідає, що День Незалежності – одне із найважливіших свят для неї. Щороку святкує його зі своїм народом на Майдані.

Я прийшла висловити подяку військовим, зустрітися поглядами з людьми, які є моєю нацією. Це дуже зворушливо,

– додає дівчина.

Серед українських національних стягів майоріли й поодинокі біло-червоно-білі прапори Білорусі.

Цікавим аксесуаром цьогорічного святкування були не лише вишиті сорочки, але й вишиті захисні маски.

Кілька разів впродовж маршу дощило, проте люди продовжували стояти, вигукувати "Слава!" та висловлювати подяку захисникам.

Таким був Майдан Незалежності 24 серпня / Фото Світлана Попова, 24 канал

Також чимало киян долучилися до маршу на велосипедах та сучасному електротранспорті: моноколесах, електросамокатах тощо.

За правопорядком стежила Нацполіція, Нацгвардія та поліція діалогу.

Завершився Марш Захисників на Майдані Незалежності виконанням національного гімну України.

Усі фото Світлани Попової, 24 канал