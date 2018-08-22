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Маршрутка врізалась у поліцейську машину в Києві

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У Києві сталося зіткнення маршрутного таксі та машини охорони поліції
У Києві сталося зіткнення маршрутного таксі та машини охорони поліції / Соцмережі

Уночі проти 23 серпня у Києві на Харківському шосе сталося зіткнення маршрутного таксі та машини охорони поліції.

Про це пише dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначають очевидці, причиною аварії стало те, що водій маршрутки не встиг зреагувати, коли машина охоронної поліції зупинилися зі незрозумілих причин.

У результаті постраждав водій легковика, медики надали йому всю необхідну допомогу. Про серйозність травм і подальшу госпіталізацію поки не повідомляється.

На місці, окрім "швидкої" працювала ще патрульна поліція.

Також ресурс опублікував відео з місця ДТП.

Нагадаємо, 19 серпня у Сумах автомобіль поліції наїхав на пішоходів, унаслідок чого сім людей постраждали та зі складними травмами перебувають у лікарні.

Теги: Новини Києва ДТП за участю поліції Аварії та ДТП Новини України
Джерело: 24 Канал
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