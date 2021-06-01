Інцидент стався ввечері 31 травня на станції "Олексіївка". Машиніст ледь встиг загальмувати.

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Чоловіка затримали

Правоохоронці затримали чоловіка. У телеграм-каналах пишуть, що його "пов'язали в наручники і повели". У мережі опублікували відео інциденту, на якому видно, як чоловік спілкується з охороною метро. Тепер з ним працюють поліцейські.

До слова, зазначили, що на графік руху потягів подія не вплинула.