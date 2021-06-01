Інцидент стався ввечері 31 травня на станції "Олексіївка". Машиніст ледь встиг загальмувати.
Читайте також Летів і перекидався: з'явилось відео смертельної ДТП на Шевченка в Харкові
Чоловіка затримали
Правоохоронці затримали чоловіка. У телеграм-каналах пишуть, що його "пов'язали в наручники і повели". У мережі опублікували відео інциденту, на якому видно, як чоловік спілкується з охороною метро. Тепер з ним працюють поліцейські.
До слова, зазначили, що на графік руху потягів подія не вплинула.
Останні інциденти в метро
- У Києві молодь влаштувала рейв у метро. Вони прийшли туди з діджеєм і відривались під музику, коли там були інші пасажири.
- На станції метро "Лісова" у Києві вагітна жінка почала народжувати. Коли медики приїхали на виклик, немовля вже народилося.
- У Києві 7 травня "замінували" торгові центри та станції метро. Жодної вибухівки так і не знайшли.
- Також у київському метро у лютому чоловік впав з платформи на колію. Це сталося на станції "Майдан Незалежності".