Маск перетворює Tesla на приватну компанію: відома ціна питання
Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив про намір викупити усі акції компанії в перетворити її з публічної у приватну.
Про це він написав у своєму Twitter.
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"Думаю вивести Tesla з біржі при 420 доларах (за акцію, – ред.). Фінансування забезпечено", – зазначив американський мільярдер.
У наступних повідомленнях він висловив сподівання, що усі теперішні інвестори Tesla залишаться з компанією, навіть якщо вона стане приватною.
Що цікаво, після заяв Маска про перетворення Tesla на приватну компанію акції цього виробника електрокарів підскочили приблизно на 7% – до 367 доларів за одиницю.
На сьогодні Ілон Маск володіє приблизно 20% компанії Tesla.
Джерело: 24 Канал
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