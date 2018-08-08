Маск перетворює Tesla на приватну компанію: відома ціна питання

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив про намір викупити усі акції компанії в перетворити її з публічної у приватну.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Думаю вивести Tesla з біржі при 420 доларах (за акцію, – ред.). Фінансування забезпечено", – зазначив американський мільярдер.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) 7 серпня 2018 р.

У наступних повідомленнях він висловив сподівання, що усі теперішні інвестори Tesla залишаться з компанією, навіть якщо вона стане приватною.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment. — Elon Musk (@elonmusk) 7 серпня 2018 р.

Що цікаво, після заяв Маска про перетворення Tesla на приватну компанію акції цього виробника електрокарів підскочили приблизно на 7% – до 367 доларів за одиницю.

На сьогодні Ілон Маск володіє приблизно 20% компанії Tesla.