Маски по 12 євро: українка розповіла, як живе Іспанія в умовах надзвичайного стану

Кількість інфікованих на коронавірус в Іспанії перевищує 56 тисяч осіб. Попри те, що зареєстровано 4089 летальних випадків, з початку епідемії смертність вперше знизилася за останній тиждень. 14 березня уряд Іспанії оголосив запровадження надзвичайного стану в країні.

Наразі неможливо просто вийти на вулицю. За це передбачено штраф у розмірі 600 євро. Про це в ефірі 24 каналу розповіла українка Вікторія Трофілеєва, яка проживає в Іспанії.

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Вона відзначила, що дозволено виходити на роботу. Втім з собою потрібно мати спеціальні папери, в яких зазначено, де розташовано місце праці. Також дівчина додала, що можливо вийти за продуктами чи в аптеку.

Вікторія Трофілеєва розповіла, що карантин уже триває 2 тижні. Все це відбулося раптово, одразу все закрили.

У новинах нічого не говорять – чому це і як, тобто, версій ніяких немає. Але є дуже багато приїжджих, можливо, через це,

– зазначила дівчина.

За словами українки, наразі в лікарнях дуже тяжка ситуація, але медики намагаються всіляко допомагати людям.

Крім цього, вона повідомила, що в аптеках дуже складно купити маски. Їх потрібно замовляти наперед, тобто, доведеться чекати майже тиждень.

Вони дуже подорожчали через цю ситуацію. Якщо раніше маска коштувала 2 євро, то тепер – 12 євро,

– розповіла Вікторія Трофілеєва.

Скільки коштують маски в Україні

У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу, в Україні майже неможливо придбати медичні маски в аптеках. Крім цього, змінилася й ціна на такі засоби захисту. Також з'явилося чимало пропозицій в інтернет-магазинах.

Зокрема, на сайті OLX майже всі продавці вказують, що вони пропонують "маски не медичні". Середня ціна становить від 18 до 100 гривень.



Скільки коштують маски на сайті OLX / Скріншот з сайту

На сайті "Аптеки гормональних препаратів" ціни на маски не вказано. Зазначено, що цю інформацію необхідно уточнювати у провізора.



Інформація про маски на сайті "Аптеки гормональних препаратів" / Скріншот з сайту

Як зробити маску в домашніх умовах: відео



Як правильно користуватися маскою / Інфографіка 24 каналу