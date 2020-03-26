18:20
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Маски по 12 євро: українка розповіла, як живе Іспанія в умовах надзвичайного стану

      -
      Коронавірус в Іспанії / aa.com.tr

      Кількість інфікованих на коронавірус в Іспанії перевищує 56 тисяч осіб. Попри те, що зареєстровано 4089 летальних випадків, з початку епідемії смертність вперше знизилася за останній тиждень. 14 березня уряд Іспанії оголосив запровадження надзвичайного стану в країні.

      Наразі неможливо просто вийти на вулицю. За це передбачено штраф у розмірі 600 євро. Про це в ефірі 24 каналу розповіла українка Вікторія Трофілеєва, яка проживає в Іспанії.

      Читайте також Морг заповнений, тіла складають на ковзанці, – лікар про коронавірус в Іспанії

      Вона відзначила, що дозволено виходити на роботу. Втім з собою потрібно мати спеціальні папери, в яких зазначено, де розташовано місце праці. Також дівчина додала, що можливо вийти за продуктами чи в аптеку.

      Вікторія Трофілеєва розповіла, що карантин уже триває 2 тижні. Все це відбулося раптово, одразу все закрили.

      У новинах нічого не говорять – чому це і як, тобто, версій ніяких немає. Але є дуже багато приїжджих, можливо, через це,
      – зазначила дівчина.

      За словами українки, наразі в лікарнях дуже тяжка ситуація, але медики намагаються всіляко допомагати людям.

      Крім цього, вона повідомила, що в аптеках дуже складно купити маски. Їх потрібно замовляти наперед, тобто, доведеться чекати майже тиждень.

      Вони дуже подорожчали через цю ситуацію. Якщо раніше маска коштувала 2 євро, то тепер – 12 євро,
      – розповіла Вікторія Трофілеєва.

      Скільки коштують маски в Україні

      У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу, в Україні майже неможливо придбати медичні маски в аптеках. Крім цього, змінилася й ціна на такі засоби захисту. Також з'явилося чимало пропозицій в інтернет-магазинах.

      Зокрема, на сайті OLX майже всі продавці вказують, що вони пропонують "маски не медичні". Середня ціна становить від 18 до 100 гривень.


      Скільки коштують маски на сайті OLX / Скріншот з сайту

      На сайті "Аптеки гормональних препаратів" ціни на маски не вказано. Зазначено, що цю інформацію необхідно уточнювати у провізора.


      Інформація про маски на сайті "Аптеки гормональних препаратів" / Скріншот з сайту

      Як зробити маску в домашніх умовах: відео


      Як правильно користуватися маскою / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      сьогодні
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Коронавірус Covid-19
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Карантин в Україні триватиме до 24 квітня: Кабмін пояснив, що можна робити, а що – заборонено
      Наталя Боднар
      сьогодні , 17:00 "Консультативна рада" з ОРДЛО: чому це загроза для суверенітету України
      Юрій Шуліпа
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 15:00 Карантинні заходи в Індії, Канаді та Україні: відчуйте різницю
      Зоя Казанжи
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук