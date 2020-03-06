Масова бійка священників і парафіян в Одесі: відео
В одеському храмі Різдва Христового Православної Церкви України між парафіянами та священниками відбувалась масова бійка.
Конфлікт у храмі Одеси триває більше півтора року, повідомляє "Обозреватель". Відео опублікували на Youtube-каналі "Траса Е-95".
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На відео видно, як парафіяни, які підтримують різні сторони конфлікту, затіяли бійку. Священникам теж дісталось, двоє опинились на підлозі, а іншим довелось відбиватись.
Дивіться відео бійки в храмі Одеси:
Причина бійки в тім, що між колишнім та нинішнім предстоятелем храму стався конфлікт. Колишній настоятель одеського храму до 2019 року належав УПЦ КП. Він не погодився з рішенням нового правлячого від ПЦУ, який усунув його від керівництва.
У ПЦУ відсторонили попереднього настоятеля, заборонивши йому служити "до повного покаяння та виправлення".
А Почесний патріарх Православної церкви України Філарет встав на сторону звільненого настоятеля і своїм "указом" повернув йому посаду.
З того часу храм "штурмують" з обох боків.