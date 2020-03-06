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      Масова бійка священників і парафіян в Одесі: відео

      - Читать новость на русском
      В одеському храмі побилися священники і парафіяни / eparhia.od.ua

      В одеському храмі Різдва Христового Православної Церкви України між парафіянами та священниками відбувалась масова бійка.

      Конфлікт у храмі Одеси триває більше півтора року, повідомляє "Обозреватель". Відео опублікували на Youtube-каналі "Траса Е-95".

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      На відео видно, як парафіяни, які підтримують різні сторони конфлікту, затіяли бійку. Священникам теж дісталось, двоє опинились на підлозі, а іншим довелось відбиватись.

      Дивіться відео бійки в храмі Одеси:

      Причина бійки в тім, що між колишнім та нинішнім предстоятелем храму стався конфлікт. Колишній настоятель одеського храму до 2019 року належав УПЦ КП. Він не погодився з рішенням нового правлячого від ПЦУ, який усунув його від керівництва.

      У ПЦУ відсторонили попереднього настоятеля, заборонивши йому служити "до повного покаяння та виправлення".

      А Почесний патріарх Православної церкви України Філарет встав на сторону звільненого настоятеля і своїм "указом" повернув йому посаду.

      З того часу храм "штурмують" з обох боків.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Курйозні новини Кримінал Новини Одеси Кримінальні новини
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