Масова бійка зі стріляниною в Харкові: з’явилося відео сутички та вибуху

Посеред білого дня у центрі Харкова сталася масова бійка між невідомими. В ході цієї сутички використовували зброю та вибухівку. Після детонації вибухового пристрою усі учасники бійки з місця події зникли, а поліція оголосила в місті план перехоплення.

У мережі з’явилось відео з місця інциденту. Його оприлюднили у місцевому виданні Харків Times. Зауважимо, що постріли та вибух очевидці чули біля Обласного будинку дитини. Під час сутички попередньо ніхто не постраждав, хоча травми міг отримати член Нацкорпусу Сергій Величко.

Основне: Стрілянина і вибух у Харкові: поліція ввела план перехоплення – що відбувається

Сутичку та момент вибуху зафіксувала камера відеоспостереження. На ній видно, що перед бійкою на місце події під’їхало 2 автівки, згодом до них доєдналася ще третя. У бійці брали участь орієнтовно два десятки людей.

У якийсь момент біля припаркованого автомобіля стається вибух – це чітко видно на ролику. Фактично відразу після цього учасники бійки втікають з місця інциденту.

Відео з сутичкою та вибухом гранати у Харкові:

Що ще відомо про стрілянину і вибух у Харкові: