Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість госпіталізованих стрімко зросла
У Києві госпіталізували до лікарень вже понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Серед постраждалих є вагітні жінки.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська.
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За моєю інформацією, вже понад 30 осіб госпіталізували, хворі продовжують з'являтися. Серед них є вагітні жінки,
– зазначила медик.
Голубовська також додала, що клінічні показники захворювання схожі на сальмонельоз.
"Захворювання протікає досить важко, з температурою до 40 градусів, різкими болями в животі, блювотою. Пам'ятайте про те, що пізнє звернення до лікаря загрожує розвитком важких ускладнень - від різних шоків до тромбозу мезентеріальних судин і навіть сепсису", – зауважила інфекціоніст.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва люди масово отруїлися шаурмою. Так, протягом 30 липня до поліції надійшло 16 повідомлень від лікарів із різних інфекційних відділень медичних закладів про госпіталізацію людей з гострими кишковими інфекціями. У поліції розпочали розслідування за фактом інциденту.