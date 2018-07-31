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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість госпіталізованих стрімко зросла

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У Києві зросла кількість госпіталізованих внаслідок отруєння шаурмою
У Києві зросла кількість госпіталізованих внаслідок отруєння шаурмою / фото з відкритих джерел

У Києві госпіталізували до лікарень вже понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Серед постраждалих є вагітні жінки.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська.

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За моєю інформацією, вже понад 30 осіб госпіталізували, хворі продовжують з'являтися. Серед них є вагітні жінки,
– зазначила медик.

Голубовська також додала, що клінічні показники захворювання схожі на сальмонельоз.

"Захворювання протікає досить важко, з температурою до 40 градусів, різкими болями в животі, блювотою. Пам'ятайте про те, що пізнє звернення до лікаря загрожує розвитком важких ускладнень - від різних шоків до тромбозу мезентеріальних судин і навіть сепсису", – зауважила інфекціоніст.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва люди масово отруїлися шаурмою. Так, протягом 30 липня до поліції надійшло 16 повідомлень від лікарів із різних інфекційних відділень медичних закладів про госпіталізацію людей з гострими кишковими інфекціями. У поліції розпочали розслідування за фактом інциденту.

Теги: Новини політики Новини Києва отруєння
Джерело: 24 канал
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