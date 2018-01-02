Масові протести в Ірані: щонайменше 22 загиблих, сотні заарештованих
Щонайменше 22 людини загинули під час масових протестів в Ірані. Серед загиблих – дитина.
Про це повідомляє Libyan Express.
Заворушення в ісламській країні тривають із четверга, 28 грудня. На вулиці низки міст вийшли тисячі невдоволених зростанням цін, зубожінням та корупцією.
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Сутички між протестувальниками та поліцією не припиняються. Правоохоронці застосовують водомети та сльозогінний газ. За даними ЗМІ, в хід пішла і вогнепальна зброя. За останні кілька днів заарештували майже 450 учасників протестів.
У вівторок, 2 січня, ситуацію в Ірані офіційно прокоментував верховний лідер країни Алі Хаменеї. У заворушеннях він звинуватив "ворогів Ісламської республіки". Але кого саме мав на увазі – не уточнив.
Ворог чекає на нагоду, на тріщину, в яку він зможе просочитися. Подивіться, що відбувається. В останні дні вороги Ірану використовували різні інструменти, зокрема гроші, зброю, політику і розвідку, для створення проблем в ісламській системі,
– сказав верховний лідер Ірану Хаменеї.
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