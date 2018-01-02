Масові протести в Ірані: щонайменше 22 загиблих, сотні заарештованих

Щонайменше 22 людини загинули під час масових протестів в Ірані. Серед загиблих – дитина.

Про це повідомляє Libyan Express.

Заворушення в ісламській країні тривають із четверга, 28 грудня. На вулиці низки міст вийшли тисячі невдоволених зростанням цін, зубожінням та корупцією.

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Сутички між протестувальниками та поліцією не припиняються. Правоохоронці застосовують водомети та сльозогінний газ. За даними ЗМІ, в хід пішла і вогнепальна зброя. За останні кілька днів заарештували майже 450 учасників протестів.

️درگیری تن به تن مردم معترض با ماموران ضد شورش در #شیراز (دوشنبه)

عکس و فیلم به كانال صداي آمريكا در تلگرام @sendVOA بفرستید pic.twitter.com/aYreU8ZP7i — VOA Farsi (@VOAIran) 2 січня 2018 р.

У вівторок, 2 січня, ситуацію в Ірані офіційно прокоментував верховний лідер країни Алі Хаменеї. У заворушеннях він звинуватив "ворогів Ісламської республіки". Але кого саме мав на увазі – не уточнив.

Ворог чекає на нагоду, на тріщину, в яку він зможе просочитися. Подивіться, що відбувається. В останні дні вороги Ірану використовували різні інструменти, зокрема гроші, зброю, політику і розвідку, для створення проблем в ісламській системі,

– сказав верховний лідер Ірану Хаменеї.