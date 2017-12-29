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В Ірані прокотилися масштабні та несподівані мітинги проти зубожіння та політичних утисків

23:26, 29 грудня 370 Читать новость на русском
Фото з місця подій
Фото з місця подій / bbc

У кількох містах Ірану пройшли антиурядові демонстрації – наймасштабніші після протестів 2009 року, що спалахнули після суперечливих президентських виборів.

Протести почалися у четвер у місті Мешхед на північному сході країни, другому за величиною місті Ірану, і швидко перекинулися на інші міста, пише ВВС.

ЗМІ повідомили про значну кількість демонстрантів, які у п'ятницю вийшли на протести у містах Рашт на півночі і Керманшар на заході країни, а також про дещо менші демонстрації у містах Шираз, Ісфаган і Хамадан.

У Тегерані, столиці Ірану, на місцеву центральну площу вийшли близько 50 людей. За повідомленнями преси, кількох із них затримали через "незаконність зібрань". Протести пройшли навіть у місті Кум, священному для шиїтів.

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Приводом до демонстрацій стало різке підвищення цін на харчові продукти. Громадяни країни впевнені, що уряд Ірану куди більше уваги надає зовнішній політиці, а кошти, які йдуть на різні війни, можна було витратити для економічного зростання.

Водночас у багатьох містах акції протесту переросли у серйозніші антиурядові демонстрації, на яких закликали звільнити політичних в'язнів і покласти край насиллю з боку поліції.

Теги: Новини політики Іран протести
Джерело: 24 Канал
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