Кремль з цим не впорається: коли росіяни почнуть масово тікати з країни

У Росії посилюється примус до підписання контрактів, а восени строковиків можуть активніше схиляти до служби у війську. Через страх нових обмежень частина росіян уже виїжджає під виглядом відпусток і купує нерухомість у Вірменії та Грузії.

Економічний оглядач Вячеслав Ширяєв в ефірі 24 Каналу пояснив, коли відтік людей із Росії може стати масовим. Він також розповів, чому навіть закриття кордонів не допоможе Кремлю впоратися з тими, хто намагатиметься уникнути війни.

Росіяни можуть не повернутися після літніх відпусток

За словами Ширяєва, дедалі більше росіян призовного віку намагаються виїхати з країни, побоюючись нової хвилі примусу до служби. Багато хто оформлює це як туристичні поїздки чи тимчасову роботу, тому влада поки не бачить реальних масштабів відтоку населення. Водночас частина тих, хто виїхав улітку, може вже не повернутися додому восени.

Вони зараз дивляться на людей, які нібито поїхали у відпустку, але у вересні з цих відпусток просто не повернуться,

– зазначив економічний оглядач.

Він не очікує повномасштабної мобілізації, оскільки, на його думку, Кремль не має достатньо коштів, щоб фінансувати таку кількість нових військових і компенсації сім'ям загиблих. Водночас тиск на населення лише посилюватиметься: чоловіків активніше залучатимуть до різних підрозділів, а строковиків під час осіннього призову схилятимуть до підписання контрактів.

Безлад із примушуванням до підписання контрактів лише наростатиме,

– наголосив Ширяєв.

На початку вересня, коли влада побачить, скільки людей не повернулося після літніх поїздок, вона зіткнеться з новою проблемою. Тоді Кремлю доведеться або закривати кордони, або запроваджувати виїзні візи, інакше дедалі більше росіян намагатимуться виїхати до Вірменії, Грузії, Казахстану, Сербії чи країн Південно-Східної Азії.

Кремль не зможе зупинити масовий відтік людей

Якщо восени Кремль спробує різко наростити набір до війська, це лише пришвидшить виїзд людей з країни. Від такого відтоку виграють держави, куди переїжджатимуть росіяни, адже вони привозитимуть із собою гроші, інвестуватимуть у житло та підтримуватимуть місцевий бізнес.

Подібний ефект уже спостерігався після початку повномасштабної війни, зокрема у Вірменії. Водночас різке зростання попиту на нерухомість має й негативний бік – місцевим жителям дедалі складніше купувати квартири та землю через стрімке зростання цін.

Нехай більше тікають, нехай більше вивозять грошей і не повертаються після відпусток. Це стане ще одним доказом, що будь-які різкі дії Кремля з набору сотень тисяч людей просто не мають сенсу,

– наголосив Ширяєв.

Він переконаний, що навіть закриття кордонів не допоможе російській владі провести масштабний набір до армії. Люди однаково шукатимуть способи уникнути служби, переховуючись у селах чи інших регіонах, а примусова мобілізація лише посилить хаос усередині країни.

Влада вже не зможе переламати настрої в суспільстві

Ширяєв звернув увагу, що можливості Кремля контролювати ситуацію поступово слабшають. За його словами, через соціальні мережі та месенджери росіяни вже координують свої дії, попереджають одне одного про місця, де чоловіків можуть примусово затримувати для підписання контрактів, а така самоорганізація лише посилюватиметься.

Я не бачу зараз у влади ресурсів, щоб переламати через коліно це населення. Вони з цим просто не впораються,

– заявив він.

На настрої росіян дедалі більше впливають наслідки війни: удари по нафтопереробних заводах, проблеми з паливом, черги, економічні труднощі та відчуття, що ситуація для Росії погіршується. Через це навіть масштабна кампанія із примусового набору, за його словами, навряд чи дасть Кремлю бажаний результат.

Відтік населення вже почався. Основний потік буде у вересні: люди повернуться з відпусток, продадуть те, що ще можна продати, замкнуть квартири й поїдуть щонайменше на три місяці, щоб перестрахуватися,

– підсумував Ширяєв.

Ширяєв розповів, коли росіяни можуть масово залишити країну: дивіться відео