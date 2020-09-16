Одразу 6 автомобілів зіткнулись у Пустомитівському районі Львівської області 16 вересня. Через ДТП довелось обмежити рух на ділянці траси Київ – Чоп.

Зіткнулись 2 легковики, 2 мікроавтобуси та 2 вантажівки

Аварія сталась поблизу села Виннички після обіду. Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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На дорозі не розминулись дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкові автомобілі – Renault та BMW. Усі ці транспортні засоби рухались у попутному напрямку.

Травми отримали 4 людей

Як повідомила в коментарі "РБК-Україна" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, аварія була несерйозною, проте дуже масштабною. Загалом незначні травми отримали четверо людей.

Всі постраждалі були на двох машинах,

– сказала Добровольська.

Через перекриту розбитими автівками дорогу на ділянці траси була значна затримка руху. Отож правоохоронці просили водіїв користуватись об'їзними шляхами. Причини та деталі аварії встановлюють слідчі.



Водіям радили обирати об'їзні шляхи через ДТП / Фото пресслужби Нацполіції



В аварії постраждали 4 людей / Фото пресслужби Нацполіції