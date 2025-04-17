Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Яка причина тривоги
Об 13:40 в усіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,
– йдеться у повідомленні.
Трохи пізніше моніторингові спільноти повідомили про зліт ще одного літака МіГ-31К з Астрахані.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, що МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.