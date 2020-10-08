Масштабна пожежа в Південній Кореї охопила 33-поверховий житловий будинок у місті Ульсан. Сотні людей евакуювали, також відомо про десятки постраждалих.

Пожежа відбулася пізно вночі у житловому комерційному будинку Samhwan. Про це повідомляє SAOstar.

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Згідно з попередніми даними, займання почалося на 12-му поверсі й згодом охопило всю будівлю. Через сильний вітер вогонь почав дуже швидко поширюватися.

33-floor apartment in Ulsan, SK is on fire right now. Other informations also stated that there are at least three buildings on fire including Lotte Mart.



It's terrifying, big condolences for the victims and their families pic.twitter.com/lB1YYbvlAn — 딘 (@jurajildae) October 8, 2020

Після того як вогонь досяг 30-го поверху – загасити пожежу було неможливо. Проте пожежники докладали усіх зусиль для зупинення вогню, і водночас з'ясування причини займання.



Вогонь досяг 30-го поверху / Фото SAOstar

В результаті інциденту госпіталізували 15 осіб. Наразі кількість усіх постраждалих уточнюють.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı https://t.co/6TK4aIX7UT pic.twitter.com/eeuO96mgDV — Akşam Gazetesi (@Aksam) October 8, 2020

Також відомо, що у відповідному будинку – 33 поверхи. З 1 по 3 – розташований торговий центр, з 4 по 33 поверхи – квартири, у яких проживають 127 сімей.