Тайфун Хайшен, який напередодні накрив Японію, наблизився до південного узбережжя Південної Кореї. Стихія супроводжувалася потужними поривами вітру. Приблизно тисячу людей евакуювали, поїзди зупинили, сотні авіарейсів скасували.

Стихія накрила місто Ульсан у Південній Кореї, повідомляє CAN.

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Тайфун Хайшен 7 вересня дійшов до південних берегів півострова після потужного шторму в Японії.

Зафіксували сильні вітри, які розганялися до 126 кілометрів за годину. Через це евакуювали понад тисячу людей. Майже 5 тисяч будинків залишилися без електрики.

Крім того, скасували понад 300 рейсів в 10 аеропортах, зокрема й у міжнародному аеропорту Чеджу. Закритий в'їзд у національні парки, не курсують деякі і національні поїзди.

Наслідки тайфуну Хайшен / Фото з твіттера The Korea Times

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