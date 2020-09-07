Потужний тайфун Хайшен дістався Південної Кореї: поїзди зупинили, авіарейси скасували – фото
Тайфун Хайшен, який напередодні накрив Японію, наблизився до південного узбережжя Південної Кореї. Стихія супроводжувалася потужними поривами вітру. Приблизно тисячу людей евакуювали, поїзди зупинили, сотні авіарейсів скасували.
Стихія накрила місто Ульсан у Південній Кореї, повідомляє CAN.
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Тайфун Хайшен 7 вересня дійшов до південних берегів півострова після потужного шторму в Японії.
Зафіксували сильні вітри, які розганялися до 126 кілометрів за годину. Через це евакуювали понад тисячу людей. Майже 5 тисяч будинків залишилися без електрики.
Крім того, скасували понад 300 рейсів в 10 аеропортах, зокрема й у міжнародному аеропорту Чеджу. Закритий в'їзд у національні парки, не курсують деякі і національні поїзди.
Наслідки тайфуну Хайшен / Фото з твіттера The Korea Times
Тайфун, який напередодні накрив Японію, дійшов до Південної Кореї: карта
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Тайфун Хайшен у Японії: що відомо
- Негода накрила країну 6 вересня. Евакуювали майже 2 мільйони людей.
- Тимчасово припинили рух потяги. Також скасовували десятки авіарейсів.
- Приблизно 440 тисяч будинків в південно-західному районі Кюсю залишилися без електрики.
- Постраждали 32 людини, серед них жінка, яка впала зі сходового прольоту в темряві.