На Японію, здебільшого на південь країни, обвалився тайфун Хайшен. Стихія принесла з собою зливи та сильні вітри. У результаті багато людей залишилися без даху над головою та електрики. Це вже другий потужний тайфун, що вразив Японію упродовж останніх тижнів.

Тайфун Хайшен у Японії: що відомо

У Японії метеорологічні служби вже давно попереджали про негоду в неділю, 6 вересня. За їхніми словами, дощ мав бути таким же сильним, як відро з водою, вилите на голову. Про це повідомляє Associated Press.

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Тайфун Хайшен наближається до Японії: дивіться відео

Попередження лунали за кілька днів, щоб люди були готовими сховатись і запастися їжею та водою. Громадська телекомпанія NHK TV повідомляла, що попередження про евакуацію отримали 50 тисяч осіб на островах Окінава та Кюсю.

За даними японської метеорологічної агенції, Хайшен несе в собі стійкий вітер зі швидкістю до 162 кілометрів за годину. Тому він є не лише потужним – еквівалент урагану 2-ї категорії – але і величезним за своєю досяжністю. Крім того, посадовці наголошували, що кілька річок на головному південно-західному острові Кюсю перебувають під загрозою виходу з берегів.

Тайфун Хайшен обвалився на Японію: відео

Через наближення Тайфуна в Японії тимчасово припинили рух потяги. Також скасовано десятки авіарейсів. Прогнозують, що відновлять і залізничний, і повітряний рух у понеділок, 7 вересня, а можливо навіть і у вівторок, 8-го.

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The eye of the beast that is Super Typhoon Haishen. pic.twitter.com/gV2JAw1gsS — Dakota Smith (@weatherdak) September 4, 2020

Зупинитися Хайшен повинен на Корейському півострові. Станеться це орієнтовно упродовж 11 – 13 вересня.

Зверніть увагу! Минулого тижня на південь Японії обвалився тайфун Майсак. У результаті поранення дістали десятки людей. Водночас без електрики залишилися тисячі будинків.