Афганістан днями накрили раптові масштабні повені. На півночі країни вода змила сотні будинків. У результаті негоди загинули щонайменше 160 людей.

Сильні повені завдали багато збитків Афганістану, повідомляє Al Jazeera.

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Тринадцять провінцій, здебільшого на півночі країни, постраждали від повені, сотні будинків змила вода.

У Парвані, на північ від столиці – міста Кабул, 116 людей загинули й понад 120 поранені. Крім того, ще 15 людей зникли безвісти. Рятувальники продовжують шукати їх серед бруду та завалів.

Загалом по всій країні загинули 160 людей.

Крім того, повінь зачепила Пакистан. Жертвами негоди там стали десятки людей.

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Наслідки повеней в Афганістані / Фото EPA, Getty Images

Афганістан накрили повені: дивіться карту