До США приближається потужний ураган Лаура. Йому вже приписали 4 категорію сили. Вважається, що ураган Лаура вдарить по Штатах потужніше, аніж Катріна, який у 2005-му призвів до майже 2 тисяч смертей та наніс збитків у понад 81 мільярд доларів. Наразі шторм "прямує" із Мексиканської затоки та вже накрив узбережжя Луїзіани.

Там почалися зливи, шквальні пориви вітру та штормовий прилив. На потенційному шляху проходження стихії проживають 20 мільйонів осіб, передає CBS News. Тим часом Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: майже 1500 будинків зруйновані – фото, відео Наразі ураган рухається зі швидкістю 24 кілометри на годину та "прямує" з Мексиканської затоки в північному напрямку. Утім, швидкість вітру усередині урагану досягає 240 кілометрів на годину.

Ураган Лаура: вигляд з космосу / Фото International space station

Так ураган Лаура виглядає з космосу / Фото International space station

"Космічний вигляд" Лаури / Фото International space station Штормове попередження вже оголосили для жителів гирла річки Міссісіпі і прибережних районів двох штатів. Зверніть увагу! Урагану привласнена 4 категорія. Очікується, що Лаура стане найсильнішим ураганом на території США у 2020 році. HURRICANE #LAURA UPDATE 9: Laura is weakening as it pounds Louisiana with MSWs up to 140MPH. MCP is at 941mb. pic.twitter.com/kuu0d910Ie — Atlantic Weather Updates (@Atlantic_WX) August 27, 2020 Що ще кажуть про ураган Лаура: Він може перевершити ураган Катріна, який наробив багато лиха у США у 2005 році.

Найбільш потужний удар Лаури може припасти поблизу міста Кемерон, що у Луїзіані.

Наразі понад 100 тисяч людей опинилися без світла.

Рівень підйому води може скласти 4,5 метра. Існує також загроза для нафтопереробної промисловості південного Техасу.

Через наближення урагану у Техасі та Луїзіані евакуйовують понад пів мільйона людей. Лаура вже вдарила по узбережжю США: як американці готувалися до урагану / Фото Getty images Початок шторму, злива і пориви вітру: відео This is the peak of the storm. The eye wall is passing over Lake Charles tonight with cat 3 - cat 4 forced winds. #Laura is crazy pic.twitter.com/ONSOPlQ8SN — Atlantic Weather Updates (@Atlantic_WX) August 27, 2020 Лаура вдарила по Луїзіані: відео Wow! Look at those transformers blow up! #laurahurricane https://t.co/fBjXO48Peo — Atlantic Weather Updates (@Atlantic_WX) August 27, 2020 Ураган Лаура вдарив по Луїзіані: відео